Trods Oscar-succes: Kalenderen er gabende tom for Vicki Berlin

Egentlig skulle hun kun have været med i halvdelen af filmen. Men da den svenske instruktør Ruben Östlund først så, hvordan Vicki Berlin udfoldede sine talenter som chefstewarden Paula i hans film "Triangle of Sadness", var han solgt.

Så han skrev om i manuskriptet, og den danske skuespillerinde endte således med at spille en af de bærende roller i filmen, der har muligheden for at tage ikke mindre end tre oscarstatuetter med hjem fra årets uddeling.

Men selv om Vicki Berlin kan skrive den flotte bedrift på sit cv, har hendes telefon været bemærkelsesværdigt tavs. Ingen danske instruktører har henvendt sig med en rolle eller tilbudt hende at komme til casting.

- Det er egentlig ret vildt. Man tænker, at man har bevist, at man kan spille med i en oscarnomineret film. Men jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke er gået op for folk, eller om det er, fordi de fejlagtigt tror, jeg har travlt, siger hun.

Når skuespillerinden kommer hjem fra årets oscarfest i Hollywood, er der kun én ny opgave i kalenderen.

- Så starter jeg prøver på Odense Sommerrevy, som jeg laver hvert år, og når den slutter i juli, så har jeg ikke mere arbejde. Det gør da lidt ondt i hjertet, at der ikke er dukket mere op herhjemme og på mit eget modersmål, siger hun.

Siden "Triangle of Sadness" vandt Guldpalmen tilbage i maj sidste år, har der ellers været stor opmærksomhed om filmen, der har gået sin sejrsgang ved alverdens prisuddelinger.

Derfor har Vicki Berlin skaffet sig en engelsk agent, der skal hjælpe hende til at komme til castings i udlandet. Det kan være, at det næste store eventyr gemmer sig her.

- Jeg vil rigtig gerne prøve at spille med i en Hollywood-film. Det synes jeg, ville være fedt, siger Vicki Berlin.

Mens hun er i Hollywood i forbindelse med oscaruddelingen, skal hun til forskellige arrangementer med blandt andre George Clooney og Cate Blanchett.

Hun har lovet sig selv at suge alle de oplevelser til sig, hun kan - også til selve oscarshowet, hvor hun er en af de få heldige fra filmholdet, der får lov at komme med i salen.

Når oscarfesten løber af stablen natten til mandag, har Vicki Berlin således iført sig en Jesper Høvring-kjole og smykker fra danske Dulong og er klar til at mingle i baren i det ikoniske Dolby Theater i pauserne.

- Jeg håber, at jeg møder Tom Hanks og Steven Spielberg. Det er mine to helt store forbilleder. Så det ville være fantastisk, siger hun.

Oscaruddelingen finder sted natten mellem søndag og mandag dansk tid. Også den danske dokumentar "Et hus af splinter" og kortfilmen "Ivalu" samt den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen har mulighed for at snuppe en pris.

