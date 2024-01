Troels Lund vil alligevel ikke hente dyre ure i Skatteministeriet

Venstre-formand Troels Lund Poulsen skriver nu til B.T., at han alligevel ikke vil hente to meget omtalte ure i Skatteministeriet.

Urene fik han af en qatarsk sheik og en saudiarabisk konge i 2010. Det ene af dem blev vurderet til at være omkring 70.000 kroner værd.

Han bemærkede i podcasten desuden, at urene, der er af mærkerne Rolex og Hamilton, formentlig er steget i værdi.

Men han lader altså urene ligge.

- Efter de seneste dages omtale vil jeg gerne slå helt fast, at jeg ikke kommer til at hente de to ure, som ligger i Skatteministeriet, og som jeg modtog som en gave på en arbejdsrejse som miljøminister for 14 år siden, skriver han i et svar til B.T og tilføjer, at han ikke vil skabe tvivl om, hvorvidt han overholder reglerne.

Troels Lund Poulsen har skrevet samme besked i et opslag på det sociale medie X.

Troels Lund Poulsen var miljøminister, da han fik de værdifulde ure. Han mødte senere kritik for at have taget imod dem, og Folketingets Ombudsmand gik ind i sagen, for offentligt ansatte må ikke modtage den slags gaver.

Ifølge Troels Lund Poulsen var der dog tale om en personlig gave.

Troels Lund Poulsen afleverede dem tilbage, da han i 2011 var skatteminister, men øgenavnet "Trolex", som opstod som følge sagen, har hængt ved.

Efter at Troels Lund Poulsen for nylig meldte, at han agtede at hente urene, har forvaltningsretsprofessor Sten Bønsing til Berlingske sagt, at det er i strid med reglerne, hvis han gør det.

