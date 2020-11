Trump-advokats bizarre pressemøde vækker opsigt

Det var en sort væske, der løb med opmærksomheden, da Trumps advokat fremturede med anklager om valgsvindel.

Den amerikanske præsident Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, forsøgte på et pressemøde torsdag at kaste yderligere benzin på det bål, som Trump kæmper for at holde ild i med påstande om valgsvindel ved det præsidentvalget.

Men seerne blev i høj grad distraheret af det drama, der udspillede sig i advokatens ansigt. Det skriver The Guardian.

Giuliani hævdede på pressemødet, at republikanske valgobservatører var blevet holdt så langt væk fra stemmeoptællingen i Philadelphia, som er den største by i staten Pennsylvania, at de reelt ikke kunne se eller kontrollere noget.

Påstande om massiv valgsvindel i Pennsylvania, som i sidste ende faldt ud til Demokraten Joe Bidens fordel, var dog netop blevet afvist af en domstol dagen forinden.

Trods de markante og udokumenterede påstande, der blev fremført på pressemødet, var det i høj grad Giuilianis fremtoning, der løb med opmærksomheden.

For mens Giuliani stod foran journalisterne, kæmpede han forgæves med at tørre en sort væske, der løb fra hans tindinger, væk fra ansigtet.

På lydsiden af det tv-transmitterede pressemøde kunne man desuden høre personer sige: "Kan de høre os på livestreamen?" og derefter drøfte, at "Rudys hårfarve drypper ned i hans ansigt".

Den bizarre situation har vakt opsigt i medierne og på sociale medier, ligesom at situationen er blevet taget op på amerikanske talks-shows som "The Tonight Show" og "Late Night".

Men mens mange har gjort grin med situationen, så slår andre alarm om, at påstandene om valgsvindel er farlige for USA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kritikere mener, at Trumps afvisning af at erkende sit nederlag ved præsidentvalget, vil have alvorlige konsekvenser for USA's nationale sikkerhed og kampen mod coronavirusset.

Blandt andet fordi at Joe Bidens overgangshold ikke får de klassificerede effterretningsorienteringer, som en kommende præsident normalt får mellem valget og indsættelsen.

/ritzau/