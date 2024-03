Trump angriber dommer og hans datter i Stormy Daniels-sag

USA's tidligere præsident Donald Trump langer onsdag ud efter dommer Juan Merchan og hans datter på sit sociale medie, Truth Social.

Det gør han, under 24 timer efter at Merchan forbød Trump at udtale sig om vidnerne, nævningene eller retspersonalet i sagen, hvor han er anklaget for ulovlig bogføring af tys-tys-penge til en pornostjerne.

Det skriver NBC News.

På Truth Social kalder Trump blandt andet Merchan for "partisk".

- Måske er denne dommer sådan en hader, fordi hans datter tjener penge ved at arbejde for at "få fat i Trump", står der i et af Trumps opslag ifølge NBC News.

Dommerens datter har ifølge mediet arbejdet for et progressivt digitalt marketingbureau, der har arbejdet for flere demokratiske kandidater i USA.

Trump skriver også, at Merchan lider af et akut tilfælde af "Trump-forstyrrelse-syndrom", og at han burde trække sig fra sagen, der står til at begynde 15. april.

Sagen handler om 130.000 amerikanske dollar - knap 900.000 kroner - som Donald Trumps advokat Michael Cohen overrakte til pornostjernen Stormy Daniels.

Hun modtog pengene inden præsidentvalget i 2016, for at hun skulle holde tæt om en affære, hun påstår at have haft med rigmanden.

Det er ikke i sig selv ulovligt at betale den slags tys-tys-penge, men udgiften blev senere bogført af hans kampagnestab, som om det var juridiske udgifter.

Derfor er Trump blevet tiltalt for ulovlig bogføring.

Ekspræsidenten har gentagne gange nægtet sig skyldig i sagen, som kan udløse fire års fængsel.

Tirsdag lød det fra anklagerne i sagen, at det var nødvendigt at give Trump mundkurv på på grund af hans "historiske tendens til at angribe vidner, efterforskere, anklagere, dommere og andre, der er involveret i juridiske sager mod ham".

