Trump-ansatte flyttede angiveligt papirer inden FBI-ransagning

To af den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps ansatte flyttede kasser med papirer, dagen inden FBI-agenter og en anklager besøgte Trumps hjem i Florida for at indhente klassificerede dokumenter som en del af en stævning.

Det skriver den amerikanske avis Washington Post, der har oplysningerne fra personer tæt på sagen.

Avisen skriver, at efterforskere anser den timing som værende mistænkelig og en indikation på et muligt forsøg på at hindre rettens arbejde.

Desuden skulle Trump og hans ansatte angiveligt også have gennemført en "generalprøve" på at flytte fortrolige papirer, allerede inden hans kontor i maj 2022 modtog stævningen.

De kilder, som Washington Post har talt med, udtaler sig anonymt.

Anklagerne har derudover indsamlet beviser, der indikerer, at Trump sommetider havde klassificerede dokumenter i sit kontor på et sted, hvor de var synlige.

Han skal desuden have vist dem til andre, siger kilderne.

/ritzau/