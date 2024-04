Trump får bøde for stødende udsagn om mulige vidner i retssag

Donald Trump skal betale en bøde på 9000 dollar for at have brudt sin tavshedspligt i den igangværende retssag om udbetaling af tys-tys-penge ved en domstol i den amerikanske storby New York.

Det skriver Reuters.

Bøden svarer til cirka 62.000 kroner.

Ifølge dommeren i sagen har den tidligere amerikanske præsident på sociale medier lavet opslag, som krænker en ordre om blandt andet ikke at udtale sig offentligt om vidner i sagen.

Anklageren i sagen havde krævet, at Trump blev straffet med en bøde på 10.000 dollar for ti opslag på sociale medier.

Opslagene indeholdt fornærmende udsagn om mulige vidner i tys-tys-sagen og satte desuden spørgsmålstegn ved juryens upartiskhed.

Dommer Juan Merchan har foruden bøden givet Trump besked på at fjerne opslagene fra Trumps eget sociale medie, Truth Social, samt fra den tidligere præsidents kampagneside på nettet.

Afgørelsen om bøden kommer, mens sagen om tys-tys-penge genoptages med nye vidneafhøringer.

Tys-tys-sagen som helhed handler om bogføringen af et beløb, som pornoskuespilleren Stormy Daniels angiveligt fik udbetalt for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016.

Betaling af såkaldte tys-tys-penge er ikke i sig selv ulovligt, men Trump er tiltalt for forfalskning af regnskabsmateriale. Han nægter sig skyldig.

Retssagen er den første, der føres mod en tidligere amerikansk præsident.

Den begyndte 22. april.

Sagen er en af fire retssager mod Donald Trump, som endnu ikke er blevet afgjort. Tre sager venter på at komme for retten.

Sagerne handler om forsøg på at omgøre resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2020 i delstaten Georgia, om forsøg på at hindre Kongressens godkendelse af valget, og om fortrolige dokumenter fra Det Hvide Hus, som Trump skal have opbevaret i sit private hjem.

/ritzau/