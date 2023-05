Trump gør grin med konkurrentens tekniske problemer

USA's tidligere præsident Donald Trump reagerer på, at partifællen Ron DeSantis nu officielt har meldt sig ind i kampen om at blive Republikanernes bud på den næste præsident i USA.

- Wow! DeSanctus' Twitter-lancering er en katastrofe! Hele hans kampagne bliver en katastrofe. Hold øje!, skriver Trump på sit eget sociale medie, Truth Social.

DeSantis ses af mange som Trumps største konkurrent i kampen om at vinde den republikanske nominering.

Tidligere onsdag indgav DeSantis de papirer, der skal til for at stille op, og onsdag aften amerikansk tid annoncerede han sit kandidatur i en video på det sociale medie Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingen skulle egentlig være kommet ved et onlinearrangement på Twitter, men der var tekniske problemer, og derfor kom meldingen i stedet i en kampagnevideo.

Og de tekniske problemer gik ikke Trumps næse forbi.

På Truth Social har han eksempelvis delt en video af en rumraket med teksten "Ron 2024", der er klar til at blive affyret, men i stedet vælter og sprænger i luften.

Trump har længe talt dårligt om DeSantis og givet ham øgenavne.

DeSanctus, som han skriver onsdag aften på Truth Social, er et af dem. Sanctus er latin for "hellig" og er også betegnelsen for en hymne i kristne ritualer.

Trump bruger også øgenavnet DeSanctimonious om sin rival. Sanctimonious er engelsk for skinhellig.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil gerne ønske "Rob" DeSanctimonious med endelig at have annonceret, at han stiller op som præsident for USA.

- Forhåbentlig får han den fulde oplevelse af at blive angrebet af marxisterne, kommunisterne og de radikale venstreorienterede tosser i vores land, lød det fra Trump på Truth Social, kort inden DeSantis' annoncering.

DeSantis var engang tilhænger af Trump, og Trump støttede også DeSantis, da han stillede op som guvernør i Florida i 2018.

Det bruger Trump som en begrundelse for at kalde DeSantis illoyal.

Allerede onsdag morgen var Trump på sociale medier, hvor han sagde, at guvernøren "har desperat brug for en personlighedstransplantation. Så vidt jeg ved, er de ikke medicinsk mulige endnu. En illoyal person!"

/ritzau/