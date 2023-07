Trump: Jeg er centrum for efterforskning af stormløb på Kongressen

USA's tidligere præsident Donald Trump oplyser, at han i et brev fra særanklager Jack Smith er blevet informeret om, at han er centrum for en efterforskning vedrørende stormløbet mod USA's Kongres 6. januar 2021.

Det skriver han i et opslag på sit sociale medie, Truth Social, tirsdag.

Ifølge Trump har han fået fire dage til at melde sig til den særlige anklagejury, der er i færd med at efterforske det dødelige stormløb på USA's Kongres i Washington D.C. i januar 2021.

- Det betyder næsten altid anholdelse og sigtelse, skriver Trump.

Angiveligt modtog hans advokater brevet søndag og gav ham besked.

Ekspræsidenten fremlægger ikke nogen dokumentation sammen med meddelelsen på Truth Social.

Her skriver han i en længere besked, at Demokraterne "har snydt ved valget" og nu "bruger justitsministeriet og FBI som våben" for at skaffe præsident Joe Bidens "førende politiske modstander" af vejen.

Trump har meddelt, at han vil forsøge at blive genvalgt til præsidentposten i 2024.

På nuværende tidspunkt viser alle meningsmålinger, at han har en klar føring blandt de kandidater, som har meddelt, at de vil være Republikanernes præsidentkandidat.

I forvejen har den særlige anklager, Jack Smith, anklaget Trump for 37 lovbrud i en anden sag, der handler om opbevaring af fortrolige dokumenter.

Trump blev i sidste måned fremstillet for en dommer i Miami, hvor han erklærede sig ikkeskyldig i de i alt 37 anklagepunkter.

Sagen om de hemmeligstemplede dokumenter er ikke den eneste retssag, der venter den kontroversielle ekspræsident.

Han er også tiltalt for at have forfalsket bilag i sit familieforetagende, Trump Organization, i forbindelse med betaling af 130.000 dollar til den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels.

I en anden sag har justitsministeren i delstaten New York, Letitia James, brugt flere år på at efterforske, om Trump har begået forskellige former for svindel i Trump Organization.

Trump selv afviser alle anklager og hævder, at de er politisk motiveret, og at der er tale om en "heksejagt" mod ham.

