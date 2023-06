Trump meldes tiltalt for ulovlig opbevaring af hemmelige dokumenter

Føderale anklagere har tiltalt den tidligere amerikanske præsident Donald Trump i forbindelse med efterforskningen af hans håndtering af tophemmelige dokumenter relateret til national sikkerhed.

Det oplyser personer med viden om sagen til CNN og The Guardian.

Selv skriver Donald Trump torsdag aften amerikansk tid på sit sociale medie, Truth Social, at han er blevet tiltalt.

- Den korrupte Biden-administration har informeret mine advokater om, at jeg er blevet tiltalt, skriver han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Trump skriver, at tiltalen "tilsyneladende" handler om håndtering af hemmelige dokumenter.

Yderligere skriver Trump, at han er blevet stævnet til at møde op i det føderale domhus i Miami i delstaten Florida på tirsdag.

Tiltalen drejer sig ifølge The Guardian om, at han bevidst har opbevaret materiale om den nationale sikkerhed, hindring af rettergang og sammensværgelse.

Det drejer sig om mindst syv tilfælde, skriver en journalist fra mediet ABC på Twitter ifølge Reuters.

En føderal storjury har i over et år undersøgt Trumps håndtering af klassificerede dokumenter, efter at han forlod Det Hvide Hus i 2021.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tiltalen mod Trump betyder, at han nu er anklaget i to sager. I marts blev der rejst tiltale mod ham i sagen om tys-tys-penge, som den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels hævder at have fået få dage før valget i 2016.

8. august 2022 gennemførte det føderale politi, FBI, en ransagning af Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Florida. Her blev der fundet over 11.000 dokumenter, hvoraf flere end 100 var stemplet som klassificerede.

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal han ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv.

Trump har hævdet, at han havde ophævet klassificeringen af dokumenterne. Det vil ifølge ham sige, at de ikke var hemmeligstemplede mere, og at han dermed ikke brød loven.

Men han har ikke givet bevis for, at det skulle være tilfældet, ligesom hans advokater ifølge Reuters ikke har brugt det argument i de dokumenter, de har indleveret til retssystemet.

/ritzau/