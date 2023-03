Trump vender tilbage til Facebook og YouTube med kort video

USA's tidligere præsident Donald Trump har fredag lagt indhold på Facebook og YouTube, som han har været udelukket fra siden stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Opslagene på de to platforme er identiske videoer på 11 sekunder med titlen "I'M BACK!" (jeg er tilbage, red.).

Videoen, som Trump har lagt på de to platforme, indeholder et klip fra CNN, hvor Trumps kandidatur til præsidentvalgkampen i 2016 annonceres.

- Undskyld for, at jeg har ladet jer vente, siger Trump i videoen, der efterfølgende går over til et skærmbillede med teksten "Trump 2024".

YouTube har tidligere fredag genåbnet Donald Trumps konto, mens hans konti på Instagram og Facebook blev åbnet tidligere i år.

Hans konto på det sociale medie Twitter blev genåbnet i november af platformens nye ejer, Elon Musk. Trump har endnu ikke lavet opslag på Twitter.

Sociale medier var en stor del af Trumps kampagne ved præsidentvalget i 2016.

Hans tilbagevenden giver ham adgang til mere end 100 millioner følgere fordelt på de forskellige platforme.

Den tidligere præsident har allerede annonceret, at han vil forsøge at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget i 2024.

- Vi har nøje evalueret den fortsatte risiko for vold ude i virkeligheden og balanceret det med muligheden for, at vælgere kan høre fra de store nationale kandidater i opløbet til valget, skriver YouTube i et twitteropslag om beslutningen om at genåbne Trumps konto.

Trump fik lukket sin youtubekanal umiddelbart efter det voldsomme stormløb mod Kongressen i USA den 6. januar 2021.

Kanalen blev lukket, fordi YouTube vurderede, at den havde opfordret til vold og dermed forbrudt sig mod platformens politik.

Også Trumps profiler på de sociale medier Facebook, Instagram og Twitter blev lukket.

Mens den tidligere præsident har været udelukket fra de store sociale medier har han startet sit eget sociale medie, Truth Social.

Modstandere af Trumps tilbagevenden til platformene siger, at hans opslag på Truth Social, hvor han har fem millioner følgere, er beviser på, at han stadig udgør en risiko for at gentage det, der gjorde, at han blev udelukket i første omgang.

/ritzau/Reuters