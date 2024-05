Trumps kampagnestab vil anlægge sag mod dansk-iransk instruktør

Kampagnestaben bag Donald Trump, der vil vælges som amerikansk præsident til november, vil anlægge sag mod den dansk-iranske filminstruktør Ali Abassi.

Det skriver det amerikanske medie Deadline på baggrund af udtalelser fra Steven Cheung, som er Trumps politiske rådgiver og talsmand.

- Vi vil lægge sag an mod de påståede filmmagere for at imødegå de åbenlyst falske påstande, siger han.

Baggrunden er Abassis nye film "The Apprentice", der havde premiere i den sydfranske by Cannes mandag. Filmen handler om Trumps forretninger i 1970'erne og 1980'erne.

Noget af det, der har fået Trump-staben til at reagere, er en scene, hvor Donald Trump voldtager sin daværende kone, Ivana.

Ivana Trump har tidligere talt om seksuelle overgreb begået af Donald Trump, som hun dog senere trak tilbage. Hun døde i 2022.

Desuden får Trump blandt andet også lavet en fedtsugning og tager amfetamin i filmen.

- Det her affald er ren fiktion, der sensationaliserer løgne, som for længst er blevet afkræftet.

- Som med de ulovlige Biden-retssager er dette indblanding i valget fra Hollywood-eliten, der ved, at præsident Trump vil generobre Det Hvide Hus og slå deres foretrukne kandidat, fordi intet, de har gjort, har virket, siger Steven Cheung videre.

Ali Abbasis film fik ifølge flere medier lange, stående klapsalver efter premierevisningen. "The Apprentice" er med i filmfestivalen i Cannes.

Donald Trump har flere retssager i gang. For tiden kører en straffesag i New York City, hvor Donald Trump er tiltalt for ulovlig bogføring af et beløb svarende til 900.000 kroner i 2016.

Pengene skal ifølge anklagerne være udbetalt som tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels, så hun ikke fortalte om en affære, hun skal have haft med Trump. Udgiften blev herefter bogført som "konsulentbidrag".

/ritzau/