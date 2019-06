Turismechef: Maden lokker turister til vores lille land

Det er særligt vigtigt for Danmark, når danske restauranter markerer sig internationalt, mener VisitDenmark.

Ude i den store verden er Danmark et forholdsvist ukendt land. Derfor er det en gave til dem, der forsøger at markedsføre Danmark som feriedestination, når danske restauranter markerer sig som nogle af verdens bedste.

Turismeorganisationen VisitDenmark understreger betydningen af de gode restauranter, efter af Noma og Geranium tirsdag er blevet kåret som henholdsvis verdens næstbedste og femte bedste restaurant.

- Vi får sat Danmark på verdenskortet. Og det er ret vigtigt for os, for vi er ikke så kendte rundt omkring i verden.

- Her kommer vi virkelig på verdenskortet for god kvalitet, når det kommer til mad, siger marketingdirektør i VisitDenmark Janne Grønkjær Henriksen.

Kåringen over verdens bedste restauranter - World's 50 Best Restaurants 2019 - fandt sted i Singapore. Selv om Danmark fik to restauranter i top-fem, missede både Noma og Geranium førstepladsen.

Den gik til restauranten Mirazur, der ligger i Menton i Frankrig.

- Generelt betyder maden rigtig meget, når man rejser. Det kender vi også fra os selv. Når man besøger et andet land, er det også en del af dets kultur, man oplever, når man spiser, siger Janne Grønkjær Henriksen.

Ifølge undersøgelser, som VisitDenmark har lavet, har 25 procenter af de turister, der kommer til hertil, mad som et væsentligt motiv for at vælge Danmark som destination for deres ferie.

Noma og Geranium er de eneste to danske restauranter på dette års liste over verdens 50 bedste restauranter.

Madanmelder og forfatter Helle Brønnum Carlsen mener dog, at der er flere danske restauranter, der har niveau til komme med.

Efter hendes vurdering er Noma og Geranium "knivskarpe", og de fortjener i den grad at ligge i toppen af World's 50 Best Restaurants.

- Noma repræsenterer den vilde tilgang, hvor man går ud og sanker og serverer noget, man aldrig har set før.

- Geranium er det stik modsatte, hvor du er mere klassisk og går efter at perfektionere retterne og de lokale råvarer til det ypperste, siger hun.

/ritzau/