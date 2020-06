Turismeerhverv: Ny pakke redder ikke vores sommer og efterår

Ny sommerpakke mangler tiltag, som kan sparke gang i omsætningen og forhindre konkurser, mener Horesta.

Den nye sommerpakke sender danskerne ud i landet, men den redder ikke sommeren og efteråret for turisme- og oplevelsesbranchen.

Sådan lyder det fra Horesta, som er brancheforening for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Pakken indeholder ikke tiltag, som kan sætte gang i omsætningen, siger politisk direktør Kirsten Munch i en pressemeddelelse.

Den bidrager heller ikke til at forhindre den bølge af konkurser og afskedigelser, som Horesta forudser vil indtræffe, når hjælpepakkerne udfases.

- Og det må politikerne forholde sig til, inden de selv forsvinder på sommerferie, siger Kirsten Munch.

Sommerpakken giver blandt andet mulighed for billigere færger og et rejsepas for 299 kroner til otte dages fri rejse med kollektiv transport.

Ifølge Horesta er turisme- og oplevelsesbranchen fortsat meget hårdt ramt af coronakrisen.

- Vores erhverv er underlagt en lang række restriktioner, som gør det umuligt for os at drive vores forretninger og tjene vores egne penge.

- Herunder grænserestriktioner, som stiller krav til udenlandske turister om, at de skal sove her minimum seks nætter, før de får lov til at komme ind i landet.

- Det afskærer reelt hotelerhvervet fra udenlandske overnatninger, fordi udenlandske turister i gennemsnit kun overnatter 2,2 nætter på hotel, lyder det fra Kirsten Munch.

/ritzau/