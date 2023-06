Turist vækker vrede ved at ridse kærestes navn i Colosseum

En turist har vakt stor forargelse i Italien, efter at han har ridset sin kærestes navn ind i Colosseum i Rom.

Italiens kulturminister, Gennaro Sangiuliano, opfordrer til, at manden bliver "identificeret og straffet", efter at han blev filmet, mens han ridsede sin forlovedes navn ind i det næsten 2000 år gamle amfiteater.

Det skriver CNN.

- Jeg anser det for at være meget alvorligt, uværdigt og et tegn på enorm uhøflighed, at en turist skamferer et af de mest berømte steder i verden - historisk verdensarv - ved at ridse navnet på sin forlovede, skriver ministeren på Twitter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg håber, at den person, som udførte handlingen, vil blive identificeret og sanktioneret i henhold til vores love, tilføjer han.

Kulturministerens tweet er ledsaget af et sløret billede af den unge turist såvel som en video af hændelsen.

I videoen ses turisten ridse bogstaver ind i en mur med en nøgle.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa er der skrevet "Ivan+Haley 23".

Hændelsen fandt sted fredag, og politiet blev opmærksom på den som følge af videoer på sociale videoer, skriver Ansa ifølge CNN.

Hvis manden bliver identificeret og dømt, risikerer han en bøde på mindst 15.000 euro - knap 112.000 kroner - eller op til fem års fængsel.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2020 fandt en lignende hændelse sted, da en irsk turist blev anklaget for at have vandaliseret Colosseum. Det skete, efter at sikkerhedspersonale havde fanget ham i at ridse sine initialer ind i det gamle amfiteater og anmeldt ham til politiet, skriver CNN.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at en russisk turist for nogle år tilbage blev idømt en bøde på 20.000 euro - knap 149.000 kroner - for en lignende handling.

Colosseum er bygget i slutningen af det første århundrede. Det er det største amfiteater i verden og et romersk vartegn og en stor turistattraktion.

I sin storhedstid dannede det ramme om gladiatorkampe og andre brutale begivenheder.

/ritzau/