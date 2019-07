Turister flokkes til Uluru i Australien forud for klatreforbud

Fra oktober bliver det forbudt at bestige klippe, som det oprindelige folk i Australien betragter som hellig.

Turister i hobetal valfarter til Uluru for at bestige den kæmpemæssige klippe i det centrale Australien, inden der indføres klatreforbud.

Forbuddet træder i kraft 1. oktober efter ønske fra det oprindelige folk i området, der betragter klippen som hellig.

Men stik imod hensigten har udsigten til forbuddet skabt en skadelig tilstrømning af turister, der vil nå at bestige Uluru, før det er for sent.

Talrige billeder på sociale medier fra Uluru viser tætte rækker af turister, der valfarter mod toppen af klippen sydvest for byen Alice Springs.

Den øgede tilstrømning til den populære turistdestination, der tidligere var kendt som Ayers Rock, skaber desuden problemer for nationalparken Uluru-Kata Tjuta.

Antallet af turister, der ankommer i campingvogne, er særligt problematisk, siger direktøren for turisme i det centrale Australien, Stephen Schwer.

- Vi har så mange af denne type turister, der kommer hertil, at vi ikke har infrastruktur til at håndtere de mange kørende turister, siger han.

Hovedparten af turisterne gør som de skal og camperer på de pladser, hvor man kan booke plads på forhånd, oplyser han.

Men mange af de mindre organiserede turister opdager for sent, at pladserne er overbooket og camperer derfor ulovligt uden for pladserne.

- Folk opdager det ikke selv, men når de kører uden for vejene, så er der tale om ulovlig indtrængning på hellig land, aboriginernes land eller beskyttet land, siger Stephen Schwer.

- Folk efterlader deres skrald og tænder bål. Desværre tømmer folk også deres campingtoiletter på det, de tror er ubeboet land, men i virkeligheden er privat.

De seneste 12 måneder har flere end 395.000 turister besøgt nationalparken Uluru-Kata Tjuta, der står på Unesco's Verdensarvsliste.

Det er en stigning på 20 procent sammenlignet med de forrige år.

Omkring 13 procent af de besøgende bestiger Uluru, vurderer myndighederne.

Ifølge turistbureauerne er det oftest australske og japanske turister, der begiver sig mod klippens top.

Uluru er cirka 2,5 kilometer lang, 1,5 kilometer bred og rejser sig 335 meter over den omgivende slette.

