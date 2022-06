Tusindvis sælger billetter til udsolgt Roskilde Festival

Selv om Roskilde Festival for længst har meldt alt udsolgt, er det ikke umuligt at skaffe sig en billet.

Med kun ti dage til at Roskilde Festival løber af stablen, bugner Den Blå Avis og sociale medier med billetter til salg.

I skrivende stund er der således knap 3000 opslag med festivalbilletter til salg på dba.dk.

Her er flere af billetterne sat til salg til under købsprisen på 2250 kroner for en såkaldt partoutbillet, hvor der er adgang til samtlige otte dage af musikfestivalen.

Det er på trods af, at Roskilde Festival kunne melde alt udsolgt i begyndelsen af maj, og at der andre år har været problemer med billetter til overpris ved udsolgte festivaler.

For nogle er det over to år siden, at de købte billetten. Men coronaaflysninger af både festivalen i 2020 og 2021 har gjort, at billetindehaverne ikke har kunnet komme afsted før i år.

Flere skriver i opslagene på dba.dk, at de siden billetkøbet er blevet forældre eller på anden vis er blevet forhindret i at rykke en uge ud af kalenderen til at tage på festival.

Og det er da også særligt billetter, der er købt i 2020 og 2021, som Roskilde Festival oplever, bliver sat til salg over forskellige portaler.

Det oplyser Roskilde Festivals kommunikations- og marketingchef, Mads Mikkelsen, i en skriftlig kommentar.

Han kender dog ikke det samlede antal af billetter til salg, ligesom at festivalen ikke blander sig i, om billetterne bliver solgt til en lavere pris, end hvad der oprindeligt blev betalt for den.

Festivalen anbefaler, at man køber sin billet gennem billetportalen TicketMaster, hvor forhindrede festivalgængere også har mulighed for at sætte billetter til salg.

På den måde mindskes risikoen for at købe en falsk festivalbillet, oplyser Mads Mikkelsen, der ikke har grund til at tro, at et øget udbud gør risikoen for billetsnyd større.

- Normalt er det, når der ingen billetter er at få, at risikoen for snyd øges, siger kommunikationschefen.

Roskilde Festival finder sted fra 25. juni til 2. juli.

/ritzau/