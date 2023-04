TV 2 varsler fyring af 50 medarbejdere

TV 2's ledelse har besluttet at skille sig af med 50 medarbejdere.

Det skriver TV 2.

Det er kommet frem på et fællesmøde for medarbejderne på TV 2 tirsdag formiddag om en organisationsændring, der indebærer, at der skal skæres 25 faste og 25 løse stillinger i nyhedsafdelingen.

Nyhedsdirektør på TV 2 Ulla Pors oplyser i en pressemeddelelse, at det sker som et led i en større "fremtidssikring".

En del af ændringen i nyhedsafdelingen handler om at bruge færre midler på enkeltstående events, lave færre traditionelle tv-vejrudsigter og i stedet dække vejret på app, TV2.dk og News.

TV 2 vil samtidig etablere nye stillinger på blandt andet tv2.dk, som vil blive besat internt.

Ulla Pors lægger vægt på, at TV 2 skal følge brugerne, som ændrer vaner og i højere grad end tidligere bruger digitale medier og streamer TV 2's programmer.

- Vi kan se, at den udvikling er så dramatisk, at vores gennemslagskraft og relevans er på spil, hvis vi ikke rykker med brugerne nu. Det er baggrunden for, at vi med en ny strategi og organisation skal fremtidssikre Nyhederne, siger Ulla Pors i pressemeddelelsen.

Frem til 1. maj er der mulighed for frivillige fratrædelser. Fra 25. maj bliver der tale om en decideret fyringsrunde. Nyhedsledelsen på TV 2 vil nu gå i dialog med tillidsrepræsentanterne om vilkår for de frivillige fratrædelser.

Allerede tilbage i januar sagde Ulla Pors til fagbladet Journalisten, at der ville komme omfattende ændringer, der kunne betyde fyringer af TV 2-journalister.

- Det er urealistisk at tro, at vi ikke kommer til at sige farvel til kolleger undervejs, sagde hun dengang om de fremtidige planer.

Der meldte TV 2 Nyhederne ud, at TV 2 News og TV2.dk fremadrettet skal have en stærk forankring i Odense og en række nye stillinger på TV2.dk.

/ritzau/