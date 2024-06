TV 2 vil undersøge Toppen af Poppen-sag efter sexismedokumentar

TV 2 vil gennemgå forløbet om en sag om upassende kommentarer under produktionen af "Toppen i Poppen" igen efter en ny DR-dokumentar om sexisme i musikbranchen.

Det fortæller programdirektør Dorthe Thirstrup i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Vi vil nu tage det, der er kommet frem, til efterretning og genbesøge hele forløbet, så vi sikrer os, at alt kommer frem, siger hun.

De to sangere Katinka Bjerregaard og Mathilde Falch fortæller i dokumentaren "Sexisme i musikbranchen", at de fik flere kommentarer, som de opfattede som upassende, fra et medlem af programmets band, da de medvirkede i "Toppen af Poppen" i 2021.

Programmet blev sendt på TV 2.

De klagede efterfølgende til produktionsselskabet bag programmet, Mastiff.

I DR-dokumentaren oplyser Mastiff, at der blev iværksat en undersøgelse af forløbet. Den førte til, at der blev "rettet op" på en "uhensigtsmæssig kultur".

TV 2 mener dog, at Mastiffs håndtering - set i lyset af DR-dokumentaren - har været mangelfuld.

- Der er begået fejl i håndteringen fra produktionsselskabet, og jeg er oprigtigt ærgerlig over produktionsselskabets håndtering af klagerne fra 2021 og hele forløbet omkring dem.

- Det har vi også haft en lang dialog med produktionsselskabet om efterfølgende, siger programdirektør Dorthe Thirstrup.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Mastiff.

I dokumentaren kommer det frem, at Mastiffs undersøgelse af forløbet blev foretaget i 2023.

Ifølge produktionsselskabet blev den lavet af en uvildig ekstern konsulent.

Konkret fortæller sangeren Mathilde Falch, at det mandlige bandmedlem kommenterede på hendes udseende og påklædning.

- Han kom med udbrud som, "hvor er din røv lækker. Hold kæft de læderbukser", siger hun i dokumentaren.

Katinka Bjerregaard fortæller, at bandmedlemmet stak en blank laksko ind under hendes kjole. Derefter sagde han, at "nu kan jeg se op".

Dorthe Thirstrup understreger, at TV 2 skal tage alle henvendelser om grænseoverskridende adfærd alvorligt.

Det samme gælder de produktionsselskaber, som TV 2 samarbejder med, siger hun.

Det er endnu uvist, om sagen vil få nogen betydning for, om stationen fremover vil sende "Toppen af Poppen".

- Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt en ny sæson af Toppen af Poppen. Uanset hvad, så vil vi nu genbesøge hele forløbet, siger Dorthe Thirstrup.

