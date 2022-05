TV: Australiens konservative får ikke flertal

Hverken den konservative koalition eller oppositionspartiet Labour står til at vinde et flertal.

Australiens regerende konservative regering vil ikke vinde nok pladser til at kunne danne regering, vurderer to tv-stationer ud fra delvis stemmeoptælling.

De første delvise resultater tyder på, at både premierminister Scott Morrisons konservative koalition og oppositionspartiet Labour taber terræn til mindre partier og til klimafokuserede uafhængige kandidater.

Dermed tyder alting på, at det bliver svært at danne en ny regering for de store partier eller de eksisterende blokke.

- For øjeblikket kan jeg ikke se nogen koalition vinde et flertal, siger valganalytiker hos Australian Broadcasting Corp, Antony Green.

- I øjeblikket kan den regerende koalition ikke nå op på 76 mandater, som er det minimale antal for en regeringsdannelse i parlamentet, som har 151 pladser.

Sky News, som ejes af News Corp, vurderer ligeledes, at der ikke nogen koalition, som står til en sejr.

/ritzau/Reuters