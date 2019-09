Tv-distributører mener DR bør droppe YouTube

Danske distributører af tv vil have bremset DR-besparelser. Til gengæld skal DR holde sig fra sociale medier.

Det skal være slut med, at DR lægger tv ud på YouTube eller andre sociale medier. Til gengæld skal de planlagte besparelser på den store public service-station stoppes.

Det mener de danske tv-distributører, der nu i samlet front forsøger at få politikerne til at tage spørgsmålet op i forbindelse med en revision af sidste års medieforlig.

Udmeldingen kommer i forbindelse med den store elektronikmesse i Berlin IFA fredag.

- Vi risikerer, at det danske økosystem punkterer, og finansiering af dansk produceret indhold siver ud, siger Jørgen Stensgaard, der er direktør for bredbånds- og tv-leverandøren Waoo og formand for Danske Mediedistributører, som dækker mere end 90 procent af de danske tv-distributører og tæller medlemmer som YouSee, Waoo, Stofa og Boxer.

Ifølge mediedistributørerne er skræmmebilledet de markante og vidtrækkende ændringer, som har ramt primært de danske aviser.

Her har man oplevet annoncetab på mere end en milliard kroner, der for en stor dels vedkommende i stedet er rykket over til primært amerikanske spillere som for eksempel Facebook og Google.

- Vi risikerer reelt samme udvikling på tv-markedet, siger Jørgen Stensgaard, hvis medlemmer leverer tv-signaler til 2,2 millioner danske husstande i et system, der hvert år sender godt fem milliarder kroner videre til tv-stationerne.

I dag lægger blandt andet DR programmer og indslag ud på for eksempel YouTube, hvor børne- og ungekanalen DR Ultra har sin egen kanal.

YouTube er ejet af amerikanske Google og ifølge de danske tv-distributører scorer den amerikanske søgetjeneste dermed gratis indhold betalt af de danskere, der betaler medielicens.

Mens mediedistributørerne vil beskære DR's mulighed for at kommunikere på de sociale medier, vil man til gengæld tildele DR den kulturkanal, som blev aftalt i forbindelse med det seneste medieforlig.

Der blev i det seneste medieforlig afsat 200 millioner kroner over fire år til kulturkanalen, og de penge bør gives til DR som kompensation for fase 2 af spareplanen, hvor DR skal spare 250 millioner kroner.

- Vi leverer tv til 82 procent af de danske husstande, og derfor har vi også en holdning til, at der skal indgå dansk kvalitetsindhold. Vi mener, at det er fint med et fokuseret DR, men der skal ikke skæres mere, siger Jørgen Stensgaard.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har sagt, at hun vil kigge på og eventuelt genåbne elementer af sidste års medieforlig, der blandt andet pålagde store besparelser på DR.

/ritzau/