Tv og radio på hospitaler giver regning på 10 millioner

Brug af tv og radio på en række hospitaler drevet af Region Midtjylland fører nu til en ekstra regning.

Vestre Landsret har fredag dømt regionen til at betale 10 millioner kroner til rettighedshaverne, som er repræsenteret af Copydan.

Det oplyser retten i en pressemeddelelse. Beløbet gælder fra 2019 til 2022.

Når der vises tv i venterum, på sengestuer og i personalerum på hospitalerne, kan tusinder af patienter, besøgende og ansatte se med.

Dermed er der tale om en overføring til almenheden, mener landsretten, der i det væsentlige har givet rettighedshaverne medhold.

Under sagen har Region Midtjylland sagt, at der ikke var tale om at gøre billeder og lyd fra tv og radio tilgængelig for almenheden.

Copydan havde forlangt 14 millioner kroner.

/ritzau/