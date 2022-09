Tv-vært Poul Thomsen er død

Tv-vært Poul Thomsen, der blandt andet er kendt fra programmer som "Dus med dyrene", er død.

Det oplyser hans hustru til DR. Han blev 84 år.

- Klokken 13.30 (torsdag, red.) sov Poul stille og roligt ind omgivet af mig og mine børn, siger hans hustru, Susanne Lichtenstein, til DR.

Poul Thomsen blev fastansat i DR's provinsafdeling i Aarhus i 1977. Han blev som mangeårig tv-vært allemandseje for seerne.

Det skete med programmer som førnævnte "Dus med dyrene" og "Hund og hund imellem", som skulle lære tv-seerne om dyr.

Susanne Lichtenstein fortæller DR, at Poul Thomsen ud over at passe på sine medmennesker "virkelig var en dyreven".

I "Dus med dyrene" besvarede Poul Thomsen seernes spørgsmål om de dyr, som græssede på markerne eller lå i deres sofa. Hans egen hund lå i hundekurven ved siden af ham, når han tonede frem på skærmen.

Programmet var så populært, at der kom 233.000 breve med forslag, da Poul Thomsen bad seerne om at kåre Danmarks nationalfugl. Æren tilfaldt knopsvanen i 1984.

Det gjorde stort indtryk på seerne, når en af de hunde, han havde med, gik bort. Særligt hunden Balder oplevede en popularitet, som næsten overgik Thomsens egen.

Gennem årene blev det også til en række bøger og quiz- og portrætprogrammer som "En naturlig forklaring", der også var en seermagnet.

Den danske læge og journalist i DR, Peter Qvortrup Geisling, mødte Poul Thomsen i 1987 på DR i Aarhus. De to var på Poul Thomsens sidste fisketur for to måneder siden.

Han fortæller DR, at han så meget op til Poul Thomsen, og at han var "en af de største tv-værter, vi nogensinde har haft i Danmark".

Poul Thomsen fortalte Peter Qvortrup Geisling i den sidste tid, at han "ikke savnede mere af livet".

- Han havde nået det hele, siger Peter Qvortrup Geisling til DR.

