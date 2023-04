TV-værten Tucker Carlson forlader Fox News

Den kontroversielle tv-vært Tucker Carlson siger farvel til Fox News.

Det oplyser tv-netværket i en erklæring, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Fox News Media og Tucker Carlson er blevet enige om at gå hver til sit, lyder det.

Netværket takker ham blandt andet for hans bidrag som vært.

Meldingen kommer knap en uge, efter at der blev indgået et forlig i en injuriesag mellem Fox News og stemmemaskineproducenten Dominion Voting Systems.

Dominion Voting System havde krævet 1,6 milliarder dollar i erstatning for injurier fremsat blandt andet af Fox News. Det svarer til knap 11 milliarder kroner.

En advokat for Dominion oplyste ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der blev indgået et forlig på 787,5 millioner dollar svarende til knap 5,4 milliarder kroner.

/ritzau/