TV2-tillidsmand: Stormøde om sexisme er første spæde skridt

Debat om sexisme har fået TV2 til at holde stormøde, hvor medarbejdere kunne stille spørgsmål til ledelsen.

TV2 har tirsdag afholdt et digitalt stormøde i nyhedsafdelingen om kulturen på afdelingen.

Det sker i kølvandet på den seneste uges debat om sexisme og sexchikane i mediebranchen. Her har tidligere ansatte på TV2 blandt andet fortalt om sexisme, en nedladende tone over for kvinder og en negativ holdning til barsel.

Hovedtillidsmand for TV2 Lennart Sten beskriver mødet som det første af mange skridt for at få ryddet op i kulturen.

- Det var blot det første vaklende og spæde skridt for at få kigget på alt det her, siger Lennart Sten.

- Men der er sat gang i flere tiltag, for man løser ingenting alene ved at mødes i en time. Men det er enormt vigtigt og et godt signal, at man alligevel mødes digitalt i en tid, hvor man ikke kan samles fysisk alle sammen.

På tirsdagens møde fik medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål til nyhedschef Jacob Kwon, TV2-direktør Anne Engdal Stig Christensen og TV2 News-chefredaktør Ulla Pors.

Nyhedschef Jacob Kwon fortæller, at mødet skulle imødekomme den uro, som debatten har medført på nyhedsafdelingen. Men han afviser at gå i detaljer med indholdet af det interne møde.

- Overordnet skulle vi have en dialog om debatten (om sexisme, red.), hvor vi erkender, at TV2 og nyhedsafdelingen er kommet i centrum. Det har skabt noget uro, og det følte vi, at der var et behov for at tage en snak om.

Mødet følges blandt andet op af mindre møder mellem TV2's direktør og flere af tv-stationens kvindelige medarbejdere, oplyser han.

Inden beretningerne fra de tidligere TV2-medarbejdere havde nyhedsredaktør Mikkel Hertz givet udtryk for, at der gennem hans tid i jobbet var taget hånd om de problemer med kulturen, der måtte have været.

Men direktør Anne Engdal Stig Christensen medgiver over for B.T., at den seneste udvikling har vist, at TV2 ikke er i mål endnu.

- Vi er da nødt til at sige efter den her runde, at vi skal gøre meget mere ved det. Det er jo tydeligt. Altså, vi var allerede i gang med en proces, hvor vi gennemså alting, men det her har bare sparket endnu mere til, at vi skal have set tingene igennem, siger hun til B.T.

Flere af de sager, der har været fremme, er fra perioden mellem 2007 og 2019, hvor Merete Eldrup var direktør. Hun erkender over for Jyllands-Posten, at hun som direktør ikke var god nok til at forebygge sexisme.

- Jeg må bare konstatere, når jeg kaster et kritisk blik på mig selv, at det har ikke været nok. Jeg har ikke gjort, hvad jeg kunne. For det synes jeg, de historier, der nu kommer frem, viser, siger hun til Jyllands-Posten.

Debatten om sexisme er blevet aktuel, efter at tv-værten Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Galla delte sine oplevelser med sexchikane i mediebranchen.

Efterfølgende har ansatte på TV2 taget initiativ til et støttebrev, som 1615 kvinder i branchen har underskrevet.

