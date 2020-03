TV2 kom ud af 2019 med vækst - coronavirus vil påvirke 2020

TV2 oplevede økonomisk vækst i 2019, hvor blandt andet streamingtjenesten TV2 Play hentede mange abonnenter.

TV2 øgede sin omsætning og kom ud af 2019 med et driftsresultat på 313 millioner kroner, fremgår det af kanalens årsregnskab, der netop er fremlagt.

Kanalens driftsresultat var på 301 millioner kroner i 2018.

TV2 omsatte i 2019 for over tre milliarder kroner for første gang i TV2's historie, fortæller kanalens administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, i en pressemeddelelse.

- 2019 var et rigtigt godt og absolut tilfredsstillende år for TV2. Overskuddet på driften overstiger vores forventninger og sætter rekord med 313 millioner kroner. Omsætningen passerer tre milliarder kroner for første gang i TV2's historie, siger hun.

Især streamingtjenesten TV2 Play har hevet mange abonnenter til, hvilket har givet en abonnementsomsætning på 1,6 milliarder kroner.

TV2 Play havde i slutningen af 2019 over 600.000 abonnenter.

Også reklameindtægterne stiger hos kanalen. TV2 havde en reklameomsætning på 1,3 milliarder kroner i 2019.

Coronavirussets indtog i landet har dog sendt mørke skyer over mange af landets virksomheder. TV2 forventer også, at resultatet for 2020 bliver påvirket af coronavirus.

Kanalen forventer, at virusset vil have størst effekt på reklameomsætningen, som vil blive påvirket negativt af en generel økonomisk afmatning i markedet.

Med lanceringen af TV2 Sport X forventer kanalen endnu engang vækst i antallet af abonnenter, men den forventes at blive lavere, som følge af de mange aflyste sportsbegivenheder.

TV2 forventer derfor et noget lavere driftsresultat i 2020 på mellem 100-150 millioner kroner.

/ritzau/