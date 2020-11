Twitter markerer 300.000 valg-tweets som måske vildledende

Twitter har begrænset muligheden for at like og retweete potentielt vildledende tweets før og efter valget.

Det sociale medie Twitter har markeret 300.000 tweets relateret til præsidentvalget i USA 3. november som "potentielt vildledende".

Det er sket i perioden fra 27. oktober til 11. november.

De potentielt vildledende tweets udgør 0,2 procent af alle valgrelaterede indlæg på det sociale medie.

Det oplyser Twitter natten til fredag dansk tid.

Af de 300.000 tweets er 456 blevet dækket til med en advarselsbesked, ligesom at brugerne har haft begrænset mulighed for at kunne like, retweete eller svare på indlæggene.

Det oplyser Twitters chef for juridiske spørgsmål, politik, tillid og sikkerhed, Vijaya Gadde, i et blogindlæg.

Hun anslår, at 74 procent af de mennesker, som så de problematiske tweets, først så dem, efter at de var blevet markeret som måske vildledende. Som et resultat deraf faldt delingen af opslagene med cirka 29 procent.

/ritzau/AFP