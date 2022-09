Twitters aktionærer godkender salg til modvillige Elon Musk

Twitter står fast på aftalen om at sælge mediegiganten. Musk vil ikke købe og skal mødes med Twitter i retten.

Aktionærerne i Twitter har tirsdag aften godkendt en aftale om at sælge det sociale medie til rigmanden Elon Musk - på trods af, at han fortsat ønsker at komme ud af købsaftalen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Afstemningen i aktionærkredsen varede blot få minutter, da de fleste stemmer var afgivet digitalt på forhånd.

Godkendelsen betyder, at Twitter står fast på, at selskabet har en købsaftale med Elon Musk, og at en retssag dermed vil begynde som planlagt i oktober.

Artiklen fortsætter under annoncen

I april i år skrev Twitter i en pressemeddelelse, at Tesla-ejeren havde købt det sociale medie for 44 milliarder dollar - svarende til cirka 327 milliarder kroner - men siden har rigmanden trukket i land. Han vil ud af aftalen.

Elon Musk mener, at Twitter har brudt elementer af købsaftalen, og at den dermed bør ophæves.

Det afviser Twitter, der har sagsøgt milliardæren med påstand om, at købet skal gennemføres, og at det skal ske til det aftalte beløb.

Derfor skal en dommer afgøre tvisten, når de to parter fra 17. oktober skal mødes i retten i Delaware, USA.

/ritzau/