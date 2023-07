Tyreløb er stadig højdepunkt ved Pamplona-festival

Den omdiskuterede San Fermin-festival i den spanske by Pamplona, som er kendt for tyreløb, indledes torsdag. Hundredtusinder af mennesker er kommet til byen for at deltage i den ni dage lange festival i den nordspanske by, hvor tyre slippes fri i gaderne ved festivalens kulmination.

Når det sker er der mange festivaldeltagere - overvejende mænd - som går ud i gaderne for at vise, at de er i stand til at undvige tyrene. Men en del bliver stanget. Sidste år blev 35 såret. Det seneste dødsfald skete i 2009, da en 27-årig mand blev stanget i halsen.

Krav om at få sat en stopper for tyreløbene er blevet stadigt stærkere i de seneste år. Men mange ønsker at bibeholde traditionen, som siges at gå tilbage til middelalderen.

Modstandere af tyreløbet siger, at tyrene udsættes for tortur, mens tilhængerne kalder tyreløbene en kunstform, som ikke skader dyrene. Tyrene bliver dog dræbt senere på dagen af tyrefægtere.

En del dyreaktivister er samlet i Pamplona, hvor de vil aktionere for at få stoppet tyreløbene. Mimi Bekhechi, som er med i ledelsen af dyreværnsorganisationen Peta, kalder løbene et "levn fra middelalderen" og en "skamplet" for Pamplona.

- Peta og alle andre anstændige mennesker i Spanien og andre steder kræver, at disse grusomheder hører op, siger hun til avisen Noticias de Navarra.

Tyreløbene i Pamplona blev verdensberømte, efter at Ernest Hemingway skrev om dem i sin roman "The Sun Also Rises" - "Og solen går sin gang" - i 1926.

Mennesker fra mange lande kommer til Pamplona hvert år for at følge tyreløbet i byen, som har omkring 200.000 indbyggere.

Siden 1911 er 16 mennesker blevet dræbt af tyre i gaderne.

/ritzau/AFP