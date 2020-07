Tyrkisk domstol baner vej for at lave berømt museum til moské

Tyrkiets præsident har udtrykt ønske om at lade Hagia Sofia blive en moské igen. Det kan nu ske efter ny dom.

Det var lovstridigt, da et regeringsdekret i 1934 gjorde kirkebygningen Hagia Sofia i Istanbul til et museum.

Det har Tyrkiets øverste administrative domstol slået fast fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med dommen baner domstolen vejen for, at Hagia Sofia, som er den største kirkebygning i Istanbul, igen kan blive brugt som moské.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tidligere foreslået, at Hagia Sofia igen skal have status som moské. Han ventes at komme med en udtalelse senere fredag.

Hagia Sofia var en katedral i den byzantinske æra, men Det Osmanniske Rige erobrede Istanbul i 1453 og lavede katedralen om til en moské.

I 1935 lavede det daværende verdslige styre i Tyrkiet Hagia Sofia om til et museum, hvilket altså ifølge domstolen var lovstridigt. Det vides ifølge nyhedsbureauet dpa ikke, hvornår dommen gør sig gældende.

Hagia Sofia er på Unesco verdensarvsliste. Forud for dommen har Unesco udtrykt bekymring over udsigten til ændre Hagia Sofias status. Det samme har USA, Rusland og Grækenland, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/