Tysk politi anholdt 390 nytårsaften i Berlin

Tysk politi anholdt 390 mennesker i Berlin nytårsaften. Mange af dem blev anholdt for farlig brug af fyrværkeri, som betød, at mange politifolk kom til skade.

Det siger politiet i den tyske hovedstad nytårsdag.

I alt blev 54 politifolk kvæstet i løbet af aftenen i Berlin, heraf 30 på grund af fyrværkeri. Det siger en talsperson for politiet.

Otte af de kvæstede politifolk var skadet i en grad, så de ikke var i stand til at fortsætte deres arbejde.

Alligevel udtrykker politiets fagforbund (GdP) tilfredshed med aftenens forløb, hvor "tendensen i retning af mere og mere vold nytårsaften" er stoppet.

Under nytårsfesten i Berlins gader for et år siden blev adskillige brandfolk og andre redningsarbejdere angrebet med fyrværkeri.

Det medførte en heftig debat om brugen af fyrværkeri og resulterede i, at det ved nytårsaften søndag var forbudt at skyde fyrværkeri af i visse gader og kvarterer, hvor der før har været ballade.

Berlins borgmester, Kai Wegner, roser politiets indsats denne nytårsaften som en succes.

- Berlin havde situationen under kontrol, siger borgmesteren.

Der var indsat flere betjente i gaderne end tidligere år. I alt var 3200 politifolk ude i Berlin til fods og omkring tusind i patruljevogne.

Det var på forhånd meddelt, at politiet ville slå hårdere ned på ethvert tegn på optøjer.

Antallet af anholdte er også højere end sidste år, oplyser politiet.

I alt har politiet i Berlin indledt efterforskningen af 720 tilfælde af optøjer eller anden form for uorden.

Flere steder blev der affyret raketter og kastet kanonslag mod politi og brandfolk.

Brugen af ulovlige kanonslag kan også aflæses i skadestuernes oversigt over antallet af patienter nytårsaften.

Alene på et enkelt hospital i Berlin blev 28 mennesker behandlet for alvorlige skader forårsaget af kanonslag. I nogle tilfælde er der ifølge hospitalet sket "dramatiske" skader, der kræver amputering.

