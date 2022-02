Tysk religionssociolog: At forestille sig en fremtid uden religion er som at forestille sig den uden dans eller sex

At forestille sig en fremtid uden religion eller ”det hellige” svarer ifølge den tyske religionssociolog Hans Joas til at forestille sig en verden uden dans, musik, sex eller andre fortryllende og overskridende oplevelser

Religionens tid er ikke forbi. Det var ellers, hvad de fleste sociologer forestillede sig gennem det meste af det 20. århundrede. Selvom to af sociologiens fædre, Max Weber fra Tyskland og Émile Durkheim fra Frankrig, begge interesserede sig intenst for forbindelsen mellem religion og samfund, var de enige om, at religionen ville vige i takt med, at samfundet blev moderne. Og deres sociologiske arvtagere tog konsekvensen og interesserede sig ikke for religion.