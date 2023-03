Tyskland danner alliance mod udfasning af forbrændingsmotorer

Tyskland har dannet en alliance med Italien og flere østeuropæiske lande, der er imod EU's planlagte udfasning af forbrændingsmotorer fra 2035.

Transportministre fra Tyskland, Italien, Polen, Rumænien, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet mødtes mandag i Strasbourg i Frankrig for at drøfte ændringer af EU's planer.

- Forslaget skal ændres hurtigst muligt, sagde den tyske transportminister, Volker Wissing, ifølge Reuters efter mødet.

Den tyske transportminister fastslog, at gruppen af lande ønsker en særskilt kategori af biler med forbrændingsmotor, der kan køre på syntetiske, kulstofneutrale brændstoffer efter 2035.

- Et forbud mod forbrændingsmotorer, når de kan køre på en klimaneutral måde, synes at være en forkert tilgang for os, sagde han.

Den tyske modstand kommer, efter at EU-Parlamentet ellers har sagt ja, og der var en principaftale med EU-landene om forslaget. Samtidig er lovgivningen en central del af EU's overgang til elbiler og dermed CO2-neutralitet.

Dermed er EU's største lande splittet. Frankrig og Spanien er nemlig blandt de EU-lande, som ønsker at sige farvel til forbrændingsmotorerne fra 2035.

Både Frankrig og Spanien er bilproducerende lande. De står nu sammen med mindre lande som Danmark, der allerede har forpligtet sig til at reducere CO2-emissionerne fra personbiler.

- Vi er klar til at kæmpe for det. At forsinke vil være en miljømæssig fejltagelse, og jeg mener også, at det er en økonomisk fejltagelse, sagde Frankrigs økonomiminister, Bruno Le Maire, til mediet France Info mandag.

Udtalelsen faldt forud for mødet i Strasbourg, som ikke havde deltagelse af en fransk minister.

/ritzau/Reuters