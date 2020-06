Tyskland donerer knap en milliard til bevaring af Auschwitz

Koncentrationslejr skal bevares, så besøgende stadig kan blive mindet om historien, mener tysk minister.

Tyskland har forpligtelse til, at hændelserne fra Anden Verdenskrig bliver husket.

Derfor har landet valgt at fordoble sit bidrag til en fond, som har til formål at bevare koncentrationslejren Auschwitz.

Det oplyser udenrigsminister Heiko Maas tirsdag.

Bidraget er på 120 millioner euro. Det svarer til knap 900 millioner kroner.

Koncentrationslejren ligger cirka 60 kilometer vest for den polske storby Krakow.

I den dræbte nazifolk 1,1 millioner mennesker under Anden Verdenskrig, heriblandt en million europæiske jøder.

For over ti år siden begyndte Polen at søge bidrag til at etablere en permanent fond til at bevare koncentrationslejren, som hvert år bliver besøgt af mere end to millioner mennesker.

Heiko Maas siger i en erklæring, at Tyskland har et "ansvar" for, at hændelserne ikke bliver glemt. Derfor vil landet fortsætte med at bidrage til bevaringsarbejdet.

- Vi vil støtte dette arbejde og bevare minderne, fordi det tyske ansvar for Holocaust aldrig vil høre op, tilføjer Maas.

/ritzau/AFP