Tyskland til Polen: Sager om krigserstatning er lukket

Polens nationalistiske regering presser på for få et stort antal milliarder i krigsskadeerstatning fra Berlin.

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, afviser polske anmodninger om at få yderligere erstatninger for ødelæggelser under Anden Verdenskrig.

- Spørgsmålet om Anden Verdenskrigs-reparationer i Polen er lukket, siger Baerbock, som tirsdag var på besøg i Warszawa. Det skriver Reuters.

Baerbock, som holdt en fælles pressekonference med sin polske modpart, Zbigniew Rau, gør det klart, at hun over for Polens regering har gentaget Tysklands synspunkter.

Forbundsrepublikken har mange gange sagt, at alle de krav, der er blevet stillet om krigsskadeerstatninger efter Anden Verdenskrig er blevet betalt, og at sagen er lukket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den polske udenrigsminister har imidlertid underskrevet et diplomatisk notat til tyskerne og formaliseret et polsk krav om erstatninger. Det er et skridt, som kommer, efter at de polske nationalister i sidste måned vurderede, at Tyskland, som er Polens vigtigste handelspartner, stadig skylder polakkerne over 9000 milliarder kroner.

Det diplomatiske notat er et udtryk for den polske udenrigsministers ønske om, at parterne øjeblikkeligt tager skridt til "endeligt og effektivt" at få afsluttet sagerne om "følgerne af aggression og tysk besættelse".

Over seks millioner polakker - heriblandt tre millioner polske jøder - blev dræbt under Anden Verdenskrig, og Warszawa blev næsten jævnet med jorden efter en opstand i 1944, hvor omkring 200.000 civile blev dræbt.

I 1953 opgav Polens daværende kommunistiske styre alle krav om krigserstatninger fra Tyskland. Det skete under pres fra Sovjetunionen, som ønskede at gøre Østtyskland - som også var en sovjetisk satellit - fri af forpligtelser i forbindelse med verdenskrigen.

Polens regerende nationalistiske Lov og Retfærdighedsparti, PiS, kalder udmeldingerne fra dengang for ugyldige, da Polen ikke fik mulighed for at forhandle om en retfærdig erstatning.

Partiet har siden dets magtovertagelse i 2015 presset på for at få gjort kravene om krigserstatning gældende over for Berlin.

/ritzau/Reuters