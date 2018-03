Tysklands Bild dropper billeder med topløse kvinder

Tysklands bedst sælgende avis stopper årtiers praksis med at bringe fotos af barbrystede kvinder.

Forandringens vinde blæser på den store tyske tabloidavis Bild, som i et åbent brev til læserne gør det klart, at der fremover ikke vil være sider med topløse kvinder i avisen.

I brevets indledning skriver redaktionen: "Mænd, nu må I være stærke!"

I årtier har Bild haft en særlig sektion med billeder af halvnøgne kvinder, hvilket har ført til vedholdende kritik gennem årene. Kritikken fik i 2012 avisens redaktører til at fjerne "Bild-piger" fra forsiden.

- De seneste måneder har vi i stigende grad fået fornemmelsen af, at kvinder oplever disse billeder som stødende eller nedværdigende for såvel vores egen redaktion som for vore kvindelige læsere, hedder det i brevet fra Bild.

- Billederne har naturligvis til hensigt at underholde fortrinsvis mænd. Men vi, der er på Bild, mener ikke, at underholdningen af mænd skal være krænkende for kvinder. Derfor bringer vi ikke længere sådanne billeder.

Men "Bild-pigerne" forsvinder ikke helt. Avisen vil beholde den "erotiske kunst". Det vil sige, at dagbladet fortsat vil bringe fotos af letpåklædte, men ikke barbrystede kvinder.

Redaktionen siger, at det er en udfordring at finde en mere "moderne stil, som er i tråd med tiden".

/ritzau/AP