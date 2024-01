Nogen siger 75.000, andre siger 300.000. Hvor mange var der egentlig til stede, da Kongen blev udråbt?

Kan det passe, at der var flere på slotspladsen for at se Kongen på Christiansborgs balkon, end der er deltagere på Roskilde Festival? Og kan det passe, at moderne teatergængere opfører sig, som om de er til fodbold eller hjemme i stuen?