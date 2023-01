Uden Katrine Marie Guldager måtte dansk litteratur undvære smag af bitter frugt og lyd af indre hestehove

Uden Katrine Marie Guldager måtte dansk litteratur undvære en lavine af den fedeste, uredigerede kvindelige vrede, brokkesyge, raseri, desperation og kamplyst. Vi ville ikke kende smagen af bitter frugt og lyden af indre hestehove ved nattetide. Modne kvinder, hvor har de magt. Sådan var det med "Bjørnen" i 2018. Et lille dampende mesterstykke om en brandirriterende netop fyret gymnasielærer, der må give så nederdrægtigt op for at komme videre. Her var vreden – naturligvis på et lag af sårbarhed, tvivl og retningsløshed – henlagt til de vilde svenske skove med snestorm, bjørnespor og et nedbrudt mobilnet som backup. Og hvor det fungerede!

Romanen "Birgithe med th" er en anelse mindre kraftfuld. Sandsynligvis fordi bagtæppet er mere gennemtravet. Birgithe er lærer og passioneret Tove Ditlevsen-fan (der drysses med citater). Hun er gift med stabile, jyske Kristoffer, har en psykisk skrøbelig lillesøster og tre halvstore børn. Skolelivet slår revner, og det gør hendes pædagogiske fundament også. Skyldes det forældrenes evindelige indblanding? Er det børnenes dårlige opdragelse, eller er det Birgithe selv? Det er det nok. For hendes mor er lige død, og det er ikke spor let. Slet ikke når hun bærer rundt på dette besynderlige navn med et "h" i midten, der står som en stol, man falder over. Når hun da ikke falder over sine egne dæmoner eller kollapser midt på Strøget i en fuldt retfærdig harme over verdens uretfærdighed.