Udendørs version af ”Romeo og Julie” har så travlt, at poesien forsvinder

Betagende udendørs omgivelser i Kongens Have samt spændende nye musikalske kompositioner er med til at sparke liv og tempo i ”Romeo og Julie” hos Odense Teater. Men forestillingen beskæres også så meget, at den vitale forelskelse og magiske poesi næsten forsvinder under den åbne himmel

Ingen teatersæson uden ”Romeo og Julie”! Shakespeares udødelige klassiker om ung kærlighed er en genganger på de danske teatre, hvor senest både Vendsyssel Teater og Aarhus Teater har haft fortællingen på plakaten. I Odense har man denne sommer valgt at opsætte forestillingen i skønne omgivelser i Kongens Have lige udenfor teatret midt i byen. Her møder vi Frederikke Dalums lyse sceneopbygning, der med trapper og forhøjninger falder flot ind i parken omkranset af grønne buske og træer.

Forestillingen (der normalt falder i to akter) er i Martin Lyngbos iscenesættelse skåret ned til 1 time og 30 minutter uden pause, og det betyder, at vi har travlt allerede fra starten. De forskellige karakterer præsenteres i hast, og det går ud over det karakteropbyggende samt forståelsen af de mange og ikke uvæsentlige bifigurer i fortællingen. Værst er det dog, at de særlige poetiske passager i Shakespeares tekst, her i Niels Brunses vellykkede oversættelse, langt fra får den plads, de har brug for.