Udenrigsministeriet advarer danske turister om naturbrand i Kroatien

Udenrigsministeriets Borgerservice advarer torsdag i en opdatering på det sociale medie Twitter om en naturbrand i kystregionen Dalmatien syd for byen Sibenik.

Branden er således ude af kontrol.

Man skal holde sig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og eventuelt rejsebureau, lyder det videre.

56 brandfolk, 20 køretøjer og to fly prøver at forhindre, at branden spreder sig, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det bliver dog vanskeliggjort af en kraftig vind fra syd.

Ekstra Bladet skriver, at branden ifølge det lokale medie Nacional brød ud torsdag kort før middag.

I Sydeuropa er der i disse dage meget varmt med temperaturer over 40 grader flere steder.

Meteorologer har udsendt alarmer for De Kanariske Øer, Italien, Cypern og Grækenland, hvor temperaturen kan nå op på 43 til 44 grader i den kommende tid.

I Kroatien kan temperaturen over weekenden også blive ganske høje og kan nå op mod 37 grader søndag.

I Udenrigsministeriets rejsevejledning for Kroatien lyder det, at der er risiko for skovbrande især ved kysten og på øerne fra juni til september.

Kroatien er de seneste år blevet et populært turistmål. I 2018 rejste over 138.000 danskere ifølge Det Kroatiske Turistråd forbi landet, der i 1990'erne var plaget af krig, da landet erklærede selvstændighed fra det tidligere Jugoslavien.

Før krigen - i 1980'erne -tog en del danskere dog også dertil og camperede.

