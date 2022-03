Udenrigsministeriet ændrer stavemåde af Ukraines hovedstad

Det danske udenrigsministerium stopper med at stave den ukrainske hovedstad Kiev. I stedet vil man fremover stave hovedstaden Kyiv.

Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på det sociale medie Twitter tirsdag.

- Vi ønsker at støtte Ukraine på enhver måde vi kan. At bruge den ukrainske stavemåde "Kyiv" vil ikke stoppe Putins rystende og ulovlige krig.

- Det sender et signal om respekt og solidaritet med den ukrainske befolkning i denne svære tid. De fortjener at vide, at de ikke er alene i deres kamp for frihed, skriver han.

Udenrigsministeriet er ikke de eneste, der de seneste dage har besluttet sig for stave den ukrainske hovedstad Kyiv i stedet for Kiev.

Dansk Sprognævn udgav fredag en guide til ukrainske navne i danske tekster.

Her fremgår det, at Ukraines hovedstad bør skrives "Kyjiv" på dansk. Fordi Kyiv er mere udbredt internationalt vurderer Dansk Sprognævn dog, at det er denne stavemåde, der er fremtid i.

De seneste dage har hashtagget #KyivNotKiev floreret på det sociale medie Twitter. Det britiske medie The Independent mener, at hashtagget blev lanceret af den ukrainske udenrigsminister, da Rusland annekterede Krim tilbage i 2014.

Hashtagget skulle angiveligt have fået momentum efter Rusland påbegyndte en invasion af Ukraine natten til torsdag, skriver mediet.

Flere danske medier har meldt ud, at de også fremover til stave Ukraines hovedstad Kyiv. Det gælder blandt andet DR, Børsen, Zetland, Jyllands-Posten og Politiken. Det skriver fagbladet Journalisten.

Hos DR begrunder chefredaktør på DR Nyheder Thomas Falbe ændringen i stavemåden med, at man forsøger at justere for den løbende udvikling i sprog og samfund.

- Vi søger et ordvalg, der er præcist og dækkende, som tager så lidt fokus som muligt væk fra selve indholdet. Derfor vælger vi som regel de mest udbredte stave- og udtaleformer, siger han til Berlingske.

Hos Berlingske har man dog indtil videre valgt at holde fast i at stave den ukrainske hovedstad Kiev.

- Det gør vi, fordi det er det, vi har gransket os frem til på baggrund af de folk, vi har i huset. Kiev den officielle danske betegnelse for byen, og det følger vi, siger Berlingskes chefredaktør Tom Jensen.

