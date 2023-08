Udenrigsministeriets hjemmeside er midlertidigt nede.

Det oplyser ministeriet på det sociale medie X, der før hed Twitter.

I tilfælde af akut krise i udlandet kan Udenrigsministeriets globale vagtcenter hele døgnet træffes telefonisk eller på e-mail.

Det er gennem vagtcentret også muligt at tilgå ministeriets rejsevejledninger og melde sig på danskerlisten, oplyser ministeriet.

På appen UM Rejseklar, er det fortsat muligt at tilmelde sig danskerlisten, mens der ikke kan tilgås rejsevejledninger.

Formålet med danskerlisten er at give Udenrigsministeriet mulighed for at sende vigtige informationer om, hvordan den registrerede bør forholde sig, hvis der opstår en alvorlig krise i det land, hvor den registrerede befinder sig.

UM.dk opdateres sædvanligvis løbende af Udenrigsministeriet med oplysninger til danskere, der befinder sig i udlandet. Det omfatter blandt andet information om de generelle sikkerhedsrisici i de enkelte lande.

Sidste år tjekkede danskerne Udenrigsministeriets rejsevejledninger 3,6 millioner gange.

Udenrigsministeriet behandler hvert år omkring 5000 sager, hvor danskere er kommet i en nødsituation i udlandet.

/ritzau/