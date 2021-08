Udkommer i dag: Stjerneforfatter fra USA gør det igen. ”Jack” er smuk litteratur med eksistentiel dybde

Det virkede som et mirakel, da den amerikanske forfatter Marilynne Robinson i 2004 udgav sin anden roman, ”Gilead”. Dels var der gået næsten et kvart århundrede, siden hun som 36-årig debuterede med den prisbelønnede ”Hus og hjem”, dels var bogen en perle, der skinnede med et saligt skær, uanset hvor man betragtede den fra.