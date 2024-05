Udsmidt Eurovision-bidrag fremførte truende bevægelse mod kamera

Den hollandske tv- og radiostation Avrotros har tidligt lørdag aften omtalt en hændelse, som involverede landets Eurovision-bidrag, Joost Klein, der er blevet smidt ud af konkurrencen.

I et opslag på det sociale medie X fremgår det, at Klein blev filmet, lige efter at han havde forladt scenen efter sin optræden i torsdagens semifinale.

Det skete, selv om Klein gentagne gange havde indikeret, at han ikke ønskede at blive filmet.

- Dette blev ikke respekteret. Det førte til en truende bevægelse fra Joost mod kameraet. Joost rørte ikke kamerakvinden, lyder det.

European Broadcasting Union (EBU) oplyste i en udtalelse på sin hjemmeside tidligere lørdag, at Joost Klein var blevet smidt ud på grund af en politiefterforskning.

/ritzau/