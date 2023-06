Uenige anmeldere både roser og diskvalificerer dansk thriller

"Englemageren" er alt andet end en vellykket krimi.

Sådan lyder den hårde dom over ny film af Julie R. Ølgaard og Esben Tønnesen i en anmeldelse i Politiken torsdag. Her får filmen to hjerter.

- Det krymper sig i mig af ubehag, når jeg ser endnu en udpenslet krimi om mænd, der hader kvinder, skriver avisens anmelder Kim Skotte.

Julie R. Ølgaard spiller selv med i den psykologiske thriller, der har premiere torsdag. Her har hun rollen som kriminalbetjenten Laura, der har specialiseret sig i cyberkriminalitet og vender tilbage fra sygeorlov for at tage del i en efterforskning.

Også i Jyllands-Posten får filmen to stjerner.

- Ølgaard og Tønnesen forsøger forsigtigt at sige noget relevant, men sovser deres pointer ind i en usædvanligt dårlig kriminalintrige, som man skal være ufattelig tyndhudet for at lade sig rive med af, lyder det i Jyllands-Posten, hvor Katrine Sommer Boysen har anmeldt filmen.

Heller ikke Berlingskes anmelder er begejstret.

- Troværdigheden skrider i dansk film om sadistisk kvindemorder, lyder det fra Thomas Brunstrøm.

Han spørger i anmeldelsen sig selv om, hvorvidt verden "virkelig" har brug for endnu en film om en stjernepsykopatisk seriemorder, der dræber kvinder, og tildeler filmen tre stjerner.

Lidt mere positivt stemt er Bo Tao Michaëlis, der har anmeldt "Englemageren" for filmmagasinet Ekko.

I modsætning til avisernes anmeldere kalder han filmens handling "gammel vin på nye flasker".

- Den er både spændende og effektiv, skriver Michaëlis og giver filmen fire stjerner.

- Dansk krimithriller formår fermt at skildre jagten på en sadistisk seriemorder, der slår unge kvinder ihjel, lyder det.

I Alt for damerne fremhæves især kameraarbejdet, som anmelder Stephanie Caruana roser.

- Kameraarbejdet af Sophie Caroline Gohr er stærkt, smukt og dragende, og giver nye facetter på en type fortællinger, som publikum kender, skriver Caruana.

Hun giver filmen fire hjerter.

/ritzau/