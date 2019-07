Uenige anmeldere roser og revser The Cures koncert på Orange

Mens Politiken uddeler seks ud af seks hjerter, kvitterer Ekstra Bladet med kun tre stjerner ud af seks.

De danske anmeldere er splittede over The Cures koncert på Roskilde Festival.

Med seks hjerter ud af seks kunne Politikens anmelder ikke være mere begejstret for den 40 år gamle gotiske gruppe, der natten til søndag lukkede Orange Scene.

- At få lov til at stå og lade Robert Smiths (forsangeren, red.) sange græde sammen med én og forstå én er nok den absolut mest forløsende afslutning på en festival, jeg selv har oplevet, skriver Politikens anmelder Lucia Odoom.

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo kvitterer med tre stjerner ud af seks og kalder koncerten "dødtrist".

- Noget af det sidste, man har lyst til at blive udsat for, er en lang koncert med verdens tristeste band, The Cure. Så hvad har arrangørerne fundet frem som præmie til de standhaftige?

- Ja, du gættede det, skriver Ekstra Bladets anmelder.

Treo giver dog det britiske band ros for ikke at spille i hele tre timer, som det gjorde på Roskilde Festival i 2012, men holdt sig til 2 timer og 17 minutter.

- Det var en fanklubkoncert, der hørte hjemme i en flagermusgrotte i Rumænien. Ikke på Danmarks største dansegulv, skriver Ekstra Bladets anmelder.

Thomas Treo fandt nummeret "Boys Don't Cry" positivt, men mener, at The Cure endte med at splitte pladsen frem for at samle den.

Politikens anmelder mener omvendt, at The Cure spillede numre for alle, både dem der er goth, og dem der er glade.

- Jeg fik gåsehud, og jeg følte mig forbundet til alle dem omkring mig på en lidt sensitiv måde, skriver anmelderen om nummeret "Fascination Street".

Lucia Odoom mener modsat Thomas Treo, at The Cure samlede generationer af fans foran Orange Scene.

- Det mindede mig om, at The Cure nok aldrig dør, selv om vi andre gør det, skriver Odoom.

/ritzau/