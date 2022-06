Uffe Ellemann-Jensen får det sidste ord på TV2 søndag

Søndag får tv-seerne mulighed for at se et særligt interview med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

Interviewet blev optaget inden Ellemanns død som en del af programserien "Det sidste ord" med henblik på at blive sendt, når han ikke levede længere.

I forbindelse med den tidligere Venstre-formands død i weekenden har TV2 derfor besluttet at bringe interviewet nu på søndag 26. juni klokken 20.50.

Det er tv-værten Mikael Bertelsen, der har stået for interviewet, og han har forsøgt at få sin interviewperson til at reflektere over sit lange liv i politik.

- Man siger, at politikere altid er mest ærlige på valgaftenen, når stemmerne er afgivet, og alt er talt op.

- Jeg håber, at "Det sidste ord" med Uffe Ellemann-Jensen vil vise en ny side af et menneske, der levede et spændende og epokegørende liv i dansk og international politik, siger Mikael Bertelsen i en pressemeddelelse.

Det er blot det andet program i serien, som bliver sendt. Første gange var hovedpersonen musikeren og komponisten Bent Fabricius-Bjerre, der døde i slutningen af juli 2020.

Der er optaget et ukendt antal interviews med betydningsfulde danskere i serien.

De opbevares på Det Kongelige Bibliotek indtil 20 år efter personens død og kan således give forskere et indblik i disse personers tanker længe efter, at de ikke lever længere.

"Det sidste ord" med Uffe Ellemann-Jensen kan også streames på TV2 Play fra på søndag.

/ritzau/