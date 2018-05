Ugelang fejring af Frederik slutter med stort tv-show

Kronprins Frederiks 50-års-fødselsdag er blevet fejret med landsdækkende løb, karettur og gallataffel.

Det er nok gået de færreste danskeres næse forbi, at kronprins Frederik i denne uge er fyldt 50 år.

Det er blevet markeret med arrangementer i hele landet, og søndag aften fejres fødselaren med et stort tv-show - "Hele Danmark fejrer kronprinsen" - der sendes fra Royal Arena i København.

Her optræder blandt andre bandet Lukas Graham, sangerinderne Oh Land og Mø og komikeren Anders Matthesen. Kronprinsen selv sidder blandt publikum sammen med kronprinsesse Mary og parrets fire børn.

Læs her, hvordan 50-års fødselsdagen er blevet fejret i løbet af denne uge:

* 21. maj - løb i hele landet: Kronprins Frederik deltog i Royal Run, som blev afviklet i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Kronprinsen deltog selv i alle fem byer, og i København fik han selskab af kronprinsesse Mary og deres fire børn. Godt 70.000 danskere løb med i Royal Run.

* 22. maj - protektioner: Kronprinsen var vært ved en reception for sine protektioner om bord på kongeskibet "Dannebrog". Blandt de indbudte var repræsentanter fra Dansk Design Center, Red Barnet, Dansk Tennis Forbund og Det Udenrigspolitiske Selskab.

* 23. maj - fejring i Aarhus: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary begyndte dagen med et besøg i Filmby Aarhus, hvorefter de deltog i åbningen af Det Internationale Sejlsportscenter på havnefronten. Om eftermiddagen åbnede kronprinsen et forskningscenter, Crown Prince Frederik Center for Public Leadership, på Aarhus Universitet.

* 24. maj - portrætafsløring: Den australske billedkunstner Ralph Heimans har malet et portræt af kronprinsen, som blev afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Portrættet kan ses fra 25. maj til 2. september. I samme periode viser slottet en udstilling om kronprinsens livsforløb.

* 26. maj - fødselsdag: Klokken 12 trådte dronningen, kronprinsparret og deres fire børn ud på balkonen på Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Om aftenen havde dronningen indbudt til gallataffel på Christiansborg Slot. Kronprinsparret ankom i karet.

* 27. maj - fødselsdagsshow: Kronprinsen og den øvrige kongelige familie overværer DR's fødselsdagsshow "Hele Danmark fejrer Kronprinsen".

Kilde: kongehuset.

/ritzau/