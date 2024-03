Uheld lukker Storebæltsbroen i vestgående retning

Storebæltsbroen er lukket for al biltrafik i retning mod Fyn.

Lukningen kommer, efter at der fredag formiddag var et færdselsuheld i retning mod Fyn på strækningen fra Sprogø mod Fyn.

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der tilsyneladende er flere biler, der er kørt sammen i et harmonikasammenstød.

Da mediet talte med politiet, var det ikke muligt at oplyse, om der var nogen tilskadekomne.

Fredag formiddag skrev Fyns Politi i et opslag på X, at politiet opfordrer til at køre forsigtigt og til at holde opmærksomheden på kørebanen.

DR P4 Trafik København og Sjælland skrev på X fredag formiddag, at der er voksende kø i forbindelse med uheldet.

/ritzau/