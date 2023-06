Ukraine nedskød 13 krydsermissiler natten til fredag

Det ukrainske luftvåben har nedskudt 13 krydsermissiler, som russiske styrker natten til fredag sendte mod en luftbase i Khmelnytskyj-regionen i den vestlige del af landet.

- 13 af besættelsesstyrkernes krydsermissiler blev ødelagt den 23. juni, skriver det ukrainske luftvåben.

Ingen uafhængige kilder har bekræftet oplysningerne.

De ukrainske styrker siger samtidig, at de har stoppet en russisk offensiv mod to østlige byer Kupjansk og Lyman.

En kilde i det østlige Ukraine siger, at der er blevet udkæmpet meget intense kampe i nærheden af Kupjansk og Lyman.

- Men vores styrker stoppede fjenden der, siger den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maliar, til ukrainsk tv.

Tre ukrainere - heriblandt en fireårig dreng blev dræbt i Donetsk, mens fem blev sået.

Ukraine er i de tidligere faser af dets mest ambitiøse modangreb siden den russiske invasion af landet i februar 2022. Det ukrainske militær siger, at det har tilbageerobret kontrollen over otte landsbyer, hvilket er det største fremskridt i de seneste syv måneder.

Men Rusland har stadig kontrol over meget store områder i det sydlige og østlige Ukraine, og ukrainerne har endnu ikke fået indledt kampe, der kan tvinge russerne væk fra deres store og vigtige forsvarslinjer. Russerne har haft måneder til at forberede sig på den ventede ukrainske modoffensiv.

- Ja, det står klart, at selve hovedbegivenhederne stadigt er forestående. Og de vigtigste angreb har endnu ikke fundet sted. En del af reserverne er endnu ikke aktiveret. Det foregår i stadier, siger Maliar.

Hun siger, at de russiske styrker stadig har til hensigt at vinde kontrol over hele Donestk og Luhansk i det østlige Ukraine.

- Men Ukraines militære operation i syd går som planlagt, og vores styrker rykker frem, selv om minefelter forsinker dem noget, siger hun.

- I militæret går det hele som planlagt. Det er ikke nødvendigt at forvente, at offensiven skal være noget meget hurtigt.

/ritzau/Reuters