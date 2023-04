Ukraine overvejer diplomatisk løsning for den besatte halvø Krim

Ukraines regering er villig til at drøfte den besatte halvø Krims fremtid, hvis landets styrker når frem til områdets administrative grænse.

Det siger en af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs fremmeste rådgivere, Andrij Sybiha, til avisen Financial Times.

- Hvis vi lykkes med at nå vores strategiske mål på slagmarken, og når vi står på den administrative grænse til Krim, er vi klar til at bladre om på den diplomatiske side for at drøfte dette anliggende, siger han til avisen.

Halvøen Krim har været på ukrainske hænder, siden Sovjetunionen faldt fra hinanden i 1991. I 2014 blev den dog besat af russiske styrker efter Majdan-revolutionen.

Efter at Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, har Volodymyr Zelenskyj flere gange afvist at overgive ukrainsk territorium til Rusland, og fastslået at Ukraine agter at vinde alt ukrainsk territorie tilbage - inklusive den omstridte halvø.

Og Krim skal vindes tilbage på den ene eller anden måde, siger Andrij Sybiha.

- Det (potentielle diplomatiske drøftelser, red.) betyder ikke, at vi udelukker at lade vores hær befri Krim, siger han.

